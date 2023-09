​Carton plein de l’EN de futsal face à l’Argentine

La sélection nationale marocaine de futsal, championne d’Afrique en titre, a disposé de son homologue argentine sur le score de 7 buts à 0, jeudi dernier au Complexe Mohammed VI de football (CMVIF)en match amical.

Otmane Boumezou a ouvert la marque pour les triples champions arabes en titre avant que Anas El Ayyane n’alourdisse le score. Ismail Amazal, Soufiane El Mesrar et Idriss Raiss El Fenni parviennent ensuite à inscrire respectivement les troisième, quatrième et cinquième réalisations de la partie. Le sixième but des Marocains a porté la signature de Sofiane Charraoui suivi d’un septièle par le portier Abdelkrim Anbia.

Les deux sélections se retrouveront à nouveau samedi prochain pour un second match amical toujours au CMVIF à 19h00.

Cette double confrontation amicale fait partie du programme de préparation des hommes de Hicham Dguig aux prochaines échéances.