​Calcio : La Juve prend aussi le Derby

La Juventus ne laisse rien en chemin: pour sa 15e victoire en 16 matches de championnat, la Vieille Dame s'est offert le Derby de Turin en allant battre le Torino 1-0 samedi grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo.

Les Bianconeri enchaînent ainsi une septième victoire consécutive depuis l'accident, ce match nul 1-1 face au Genoa, seul adversaire à les avoir privés des trois points cette saison en championnat. Quant à leur dernier but encaissé en Serie A, il remonte à début novembre et la 11e journée face à Cagliari.

"On a joué trois jours après la Ligue des Champions, un derby contre une équipe qui est dans un très bon moment sur un terrain difficile. Et on a fait une belle deuxième période, on ne leur a rien concédé et on a eu des occasions", a estimé l'entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri sur Dazn.

Samedi, ce Derby de la Mole, la haute tour qui domine le centre-ville de Turin, a été disputé et parfois intense, pauvre en occasions et pas toujours très propre techniquement, à cause aussi d'une pelouse discutable.

Il s'est finalement joué sur une erreur et depuis des années, la Juventus en commet moins que les autres.

A la 68e minute, Zaza a ainsi dirigé vers son gardien Ichazo, entré en cours de jeu à la place de Sirigu, blessé, une passe en retrait trop courte. Devancé par Mandzukic, le gardien uruguayen est sorti jambe en avant et a fauché le Croate.

Le penalty, pas très bien tiré par Cristiano Ronaldo, a fini au fond des filets et la Juventus a encore battu son malheureux voisin (1-0, 70e).

Avec ce but, le Portugais a rejoint Piatek en tête du classement des buteurs avec 11 buts. Il a aussi fait atteindre un cap symbolique à son nouveau club, celui des 5000 buts en championnat d'Italie.

Parfois secouée par le Toro, notamment début de deuxième période, la Juve reprend donc son immense avance en tête de classement, avec 11 longueurs de marge sur Naples (2e), qui ira dimanche à Cagliari.

Encore plus loin, à 14 points du leader, l'Inter Milan (3e), éliminée mercredi en Ligue des Champions, s'est un peu consolée en battant difficilement l'Udinese 1-0.

Les Milanais traversent une période très moyenne de leur saison, avec une seule victoire lors des quatre dernières journées de championnat, et on a longtemps cru samedi qu'ils n'étaient vraiment pas remis du match nul concédé mercredi face au PSV Eindhoven, synonyme d'élimination en C1.

A l'entrée du dernier quart d'heure, après plusieurs occasions offertes en contre à l'Udinese, l'équipe de Luciano Spalletti a tout de même réussi à forcer la décision. Mais il a fallu pour cela un penalty sifflé après l'intervention du VAR pour une main de Fofana.

Le capitaine Icardi l'a transformé d'une jolie panenka (76e) et l'Inter s'est imposée 1-0.

"On a bien joué mais on a été un peu scolaires et on a parfois tendance à se compliquer la vie. On aurait pu marquer plus tôt. Pour être une grande équipe, on a besoin de cette férocité", a regretté l'entraîneur milanais Luciano Spalletti.

Dimanche soir, Eusebio Di Francesco, entraîneur d'une AS Rome en pleine crise de confiance et de résultats (9e), devait jouer de son côté l'une de ses dernières cartes lors de la réception du Genoa. Quatrième, l'AC Milan ne jouera que mardi sur la pelouse de Bologne. La Lazio Rome (5e) ira de son côté affronter l'Atalanta Bergame lundi.