​CAF awards 2017 : Ammouta et le WAC dans la liste finale

Les trois meilleurs de chaque catégorie des Aiteo CAF Awards 2017 ont été dévoilés lundi à Accra, au Ghana.

Les noms des trois derniers prétendants au titre de Joueur de l’année, ont été dévoilés par l’ancien défenseur international du Ghana et du Bayern de Munich, Samuel Kuffour.

Le gala de remise des trophées aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Accra

Listes des trois premiers (classés par ordre alphabétique)

Joueur africain de l’année

· Mohamed Salah (Egypte et Liverpool)

· Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon et Dortmund)

· Sadio Mane (Sénégal et Liverpool)

Joueuse de l’année

· Asisat Oshoala (Nigeria et Dalian Quanjian)

· Chrestina Kgatlana (Afrique du Sud et UWC Ladies)

· Gabrielle Aboudi Onguene (Cameroun et CSKA Moscou)

Meilleur jeune de l’année

· Krepin Diatta (Sénégal et Sarpsborg)

· Patson Daka (Zambie et Liefering)

· Salam Giddou (Mali et Guidars)

Entraîneur de l’année

· Gernot Rohr (Nigeria)

· Hector Cuper (Egypte)

· L'Hussein Amoutta (Wydad Athletic Club)

Club de l’année

· Al Ahly

· TP Mazembe

· Wydad Athletic Club

Equipe nationale de l’année

· Cameroun

· Egypte

· Nigeria

Equipe féminine de l’année

· Ghana U-20

·Nigeria U-20

· Afrique du Sud

Source :cafonline.com