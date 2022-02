​Botola Pro Le DHJ et le FUS accrochés

Ziyech s ’illustre de nouveau Le Difaâ d'El Jadida (DHJ) et le Chabab de Mohammédia (SCCM) ont fait match nul (0-0), samedi au stade El Abdi d'El Jadida, dans le cadre de la 18e journée de la Botola Pro D1.



Le Difaâ a terminé ce match à dix après l’expulsion de Mohammed El Jaaouani à la 90e+3 minute. Suite à ce résultat, le DHJ se maintient à la troisième place du classement avec 28 points, tandis que la formation de la ville des fleurs, 23 points, occupe la neuvième place.



Lors de la prochaine journée, le Difaâ d'El Jadida évoluera à l'extérieur face à l'Association Sportive des FAR, tandis que le Chabab de Mohammédia jouera à domicile contre le Rapide Oued Zem (RCOZ). Le deuxième match programmé samedi a opposé le FUS de Rabat (FUS) au Maghreb de Fès (MAS).



Ces deux clubs ne sont pas parvenus à se départager au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat. Le MAS a ouvert la marque à la 15e minute par Seifeddine Bouhera. Les Rbatis sont revenus au score à la 29e minute grâce à un but de Herman Kameni.



A l’issue de ce match, le FUS et le club fassi occupent respectivement les huitième et septième places, avec 25 points chacun. Lors de la prochaine journée de Botola Pro D1, le FUS de Rabat jouera à l'extérieur contre l'Olympic de Safi (OCS), alors que le MAS recevra le Mouloudia d'Oujda (MCO).



A signaler que trois rencontres devaient avoir lieu hier dimanche, opposant le RCOZ au CAYB, le MCO à l’OCS et l’IRT à l’OCK. Cette 18ème journée de la Botola devra se poursuivre à mi semaine : Mardi, la JSS affrontera le Raja, mercredi, le WAC jouera le HUSA et jeudi, la RSB donnera la réplique à l’ASFAR. Le coup d’envoi de ces trois matches sera donné à partir de 20 heures.