​Botola Pro D1 : Le MCO cartonne, le DHJ se rassure

Le Mouloudia d'Oujda s'est imposé, mardi soir, à domicile face à l'Olympique de Khouribga, en match comptant pour la 23è journée de la Botola Pro D1 de football (3-0).

Les hommes d'Abdelhak Benchikha n'ont pas attendu longtemps pour marquer leur premier but à la 3ème minute par l'entremise d'Emeka Ogbogh. Son coéquipier Adam Ennafati a doublé la mise en deuxième période (74è) avant que Noah Sadaoui ne rajoute un troisième but (88è).

Au terme de cette rencontre, le MCO occupe provisoirement la 3è position avec 39 unités, tandis que l'OCK reste toujours en bas du tableau à la 13ème place avec 23 unités ex æquo avec le RCOZ.

Dans l’autre match comptant pour cette journée, le Difaâ d'El Jadida a surclassé par 2 à 1 à domicile la Renaissance de Zemamra.

Après une première période sans réalisations des deux côtés, Mehdi Karnass a ouvert le score pour les locaux à la 54è minute avant que Marouane Mezouari n'égalise pour les visiteurs (71è), qui ont concédé un deuxième but en fin de match (85è).

A l’issue de ce match, le DHJ se hisse à la 7è position avec 31 unités, tandis que la RCAZ stagne à la 9ème position avec 25 unités.

Deux matches, qui étaient prévus ce mardi pour le compte de la même journée de la Botola Pro, ont été reportés à une date ultérieure. Il s'agit des duels WAC-RBM et IRT-AS FAR. Ce report fait suite à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs du RBM et de l'IRT.