​Botola Pro D1 Des reports et des nuls

Le Rapide Oued Zem et le Youssoufia de Berrechid se sont neutralisés (0-0), en match comptant pour la 26è journée de Botola Pro D1, disputé samedi soir au stade municipal de Oued Zem.

Les deux clubs se sont partagé les points lors de cette rencontre sans aucune réalisation.

Au terme de la rencontre, le Youssoufia de Berrechid se hisse à la neuvième position du classement à la faveur de ses 30 points, tandis que le club de Oued Zem demeure à la douzième place avec 27 unités.

Plus tôt dans la journée, l'AS FAR et l'Olympique de Khouribga se sont quittés sur un nul (1-1), match disputé au complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Dominants lors de la première mi-temps de la confrontation, les Militaires ont ouvert le score dès la 25è minute du jeu grâce à une superbe frappe d'Aymen Chabani.

Dix minutes plus tard, les locaux auraient pu doubler le score sur un penalty tiré par l'Ivroirien Joseph Konadu Guede qui rate le cadre.

De retour des vestiaires, les visiteurs ont pris petit à petit de la confiance parvenant à remettre les pendules à l'heure sur un but du Sénégalais Ousseynou Boye (56è) qui trompe le gardien du club rbati.

Au terme de la rencontre, l'AS FAR se hisse à la sixième place du classement avec un total de 34 points, ex aequo avec le Difaâ d'El Jadida. Pour sa part, le club de Khouribga demeure à la quatorzième position avec 24 unités.

A signaler que la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) avait décidé de reporter à une date ultérieure quatre matches qui devaient opposer, samedi et dimanche pour le compte de la 26è journée, le Hassania d'Agadir (HUSA) au Fath de Rabat (FUS), le Raja Béni-Mellal (RBM) à la Renaissance de Berkane (RSB), le Moghreb de Tétouan (MAT) au Wydad de Casablanca (WAC) et le Raja de Casablanca (RCA) à l'Ittihad de Tanger (IRT).

Ce report intervient suite aux résultats du dernier test médical du COVID-19 réalisé par le FUS, la RSB et le WAC qui ont démontré la contamination de plusieurs joueurs et par conséquent l’application de mesures préventives pour lutter contre la propagation de cette pandémie, a indiqué la Ligue dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

La ligue a également accepté la demande de l'IRT de reporter son prochain match face au RCA afin d'avoir plus de temps pour préparer sa reprise dans les meilleures conditions.

D'autre part, le match qui devait opposer samedi l'OCS au DHJ au stade El Massira à Safi à 20h00 a été reporté à lundi sur le même terrain et dans le même horaire.

La LNFP avait reporté, pour le compte de la 25è journée de la Botola Pro, cinq matches qui devaient opposer la RSB à l'AS FAR, l'IRT à la RCAZ, le WAC au RCA, le FUS à l'OCS et le RCOZ au HUSA.

Il convient de rappeler en dernier lieu que la LNFP avait décidé de reporter à une date ultérieure la 28è journée de Botola Pro D2, qui était prévue dimanche.

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF, la Ligue a indiqué que ce report intervient en raison de l'accumulation des matches en retard de la deuxième division du championnat national.

La LNFP précise que les programmes des 28, 29 et 30è journées de Botola Pro D2 seront communiqués ultérieurement après le déroulement de l'ensemble des matches en retard.