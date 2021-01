​Baadi positif à la Covid-19

L' international marocain Abdelkrim Baadi, qui prend part actuellement avec l'équipe nationale au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux qui se tient au Cameroun, a été testé positif à la Covid-19, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). "Le test de dépistage de la Covid-19 effectué par les membres de la délégation marocaine qui participe à la 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations au Cameroun a relevé la contamination du joueur Abdelkrim Baadi et du membre du staff médical de la sélection, Abdellah El Habib", indique la fédération dans un communiqué, ajoutant que les deux personnes contaminées suivront le protocole sanitaire en vigueur. L'équipe nationale devait affronter mardi l'Ouganda pour le compte de la 3è journée du groupe C. Lors des deux premiers matches, le Onze national avait battu le Togo par 1 à 0 et fait match nul (0-0) avec le Rwanda