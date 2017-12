​Auto Hall augmente son capital par conversion des dividendes en actions nouvelles

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de viser une note d’information relative à l’augmentation de capital du spécialiste dans l’industrie et la commercialisation de véhicules multimarques au Maroc, Auto Hall, par conversion optionnelle des dividendes exceptionnels de l’exercice 2016 en actions nouvelles. La souscription est réservée aux détenteurs d’actions Auto Hall à la veille du détachement du dividende exceptionnel, souligne l’AMMC dans un communiqué. L’augmentation de capital porte sur 1.282.447 actions de 10 dirhams de nominal chacune, et de 86 dirhams de prime unitaire d’émission, soit un prix de 96 dirhams l’action, rapporte la MAP.

Le montant total de l’opération s’élève à 123.114.912 dirhams, ajoute la même source, notant que la période de souscription s’étend du 19 décembre 2017 au 18 janvier 2018 inclus.

L’augmentation de capital par conversion optionnelle de dividendes exceptionnels en actions Auto Hall a pour principal objectif de consolider le capital de la société, explique cette dernière dans la note d’information relative à l’opération.

Les principaux actionnaires du distributeur, coté en bourse depuis 1941, comptent participer au moins partiellement à l’augmentation du capital par règlement optionnel du dividende exceptionnel en actions de la société, a-t-elle précisé.

Le prix d’émission a été calculé sur la base de la moyenne pondérée des cours cotés lors des 20 séances de bourse arrondie à l'unité inférieure, ayant précédé la fixation des modalités de l'opération par le président le 13 novembre 2017. La période de calcul s’est étalée du 13 octobre 2017 au 10 novembre 2017 inclus.

Par ailleurs, la note d’information relative à l’opération fait ressortir un résultat net consolidé en retrait de 11,7% à 169,1 millions de dirhams (MDH) en 2017 et en progression de 30,3% à 220,3 MMDH en 2018.