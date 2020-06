​Appel à manifestation devant les sièges de l’ONU le 1er juillet

Les participants à une réunion internationale organisée, samedi en visioconférence, par la Commission internationale de soutien au peuple palestinien, ont appelé à l’action face aux agissements israéliens visant à annexer des territoires palestiniens et arabes occupés.

Dans le communiqué final de la rencontre, dimanche, l’Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques (OSPAA) indique que les intervenants ont exhorté tous les membres à agir sur les plans populaire et officiel ainsi qu’auprès des organisations et instances internationales pour contrer ces agissements.

Les participants, originaires du Maroc, de Tunisie, du Japon, du Népal, de Russie, d’Egypte, du Bahreïn, du Liban et de Palestine ont fixé la date du 1er juillet 2020 pour organiser des protestations devant les sièges de l’ONU dans tous les pays pour annoncer et signifier le refus populaire international de la décision d’annexion.

Le communiqué a également mis l’accent sur l’attachement à l’initiative de paix arabe et aux résolutions internationales y afférentes qui soulignent les droits palestiniens légitimes et la solution à deux Etats, insistant que l’établissement d’un Etat palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Al Qods comme capitale est la seule solution à la question palestinienne. “Sans cette solution, il n’y aura ni paix ni stabilité dans le Moyen-Orient”, affirme le document.

De même, les participants ont réaffirmé “le soutien permanent au leadership palestinien dans sa lutte constante en défense de la Palestine et de son peuple”, condamnant les pratiques abusives israéliennes contre le peuple palestinien et appelant la Cour pénale internationale “à accélérer le procès de leurs auteurs parmi les dirigeants et les soldats de l’occupation”.

Intervenant à l’ouverture de cette réunion, le président de la Commission internationale de soutien au peuple palestinien, Talaâ Saoud Al Atlassi, a évoqué la gravité des velléités et agissements israéliens visant à annexer des territoires palestiniens occupés, soulignant la nécessité d’agir activement à l’international, sur les plans officiel et populaire, pour contrer cette décision grave qui aura des répercussions sur l’ensemble du Moyen-Orient.

La Commission internationale de soutien au peuple palestinien ,basée à Rabat, est issue de l'Organisation de solidarité avec les peuples d’Afrique et d’Asie (OSPAA) et comprend les comités de paix et de solidarité de 15 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe.