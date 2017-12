​Al Jazira décroche son match contre le Real

Le Real Madrid avait une certitude avant sa demi-finale de Coupe du monde des clubs de la FIFA : les champions du monde affronteront une équipe asiatique. Al Jazira, champion des Emirats Arabes Unis, croisait la route d'Urawa Red Diamonds, vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC, ce samedi 9 décembre lors du premier duel 100 % asiatique à ce stade de l'épreuve depuis 2010.

Soucieuses de ne pas perdre plutôt que de gagner, les deux formations ont préféré la prudence. Les locaux ont laissé le ballon à leurs visiteurs qui ont rarement su quoi en faire en première mi-temps. Les specateurs ont dû se contenter d'une inspiration de Yuki Muto pour servir Shinzo Koroki dans la surface mais l'attaquant a manqué de sang-froid dans le dernier geste.

En deuxième période, les locaux ont accéléré le rythme. Romarinho a fait encore la différence, après avoir inscrit le but de la victoire face à Auckland City, en enfilant le costume de passeur pour Ali Mabkhout. L'international émirati convertissait son face-à-face avec Shusaku Nishikawa pour ouvrir la marque (52', 1:0).

Les Japonais n'étaient pas inspirés en deuxième période. La tactique attentiste d'Al Jazira avait pour but de réduire les espaces dans l'entrejeu et d'étouffer la créativité des champions d'Asie. Urawa Red Diamonds a été éliminé par la petite porte, avec l'impression de ne jamais être entré dans son tournoi. Les locaux se sont offert un duel de prestige contre le Real Madrid ce mercredi 13 décembre, après avoir donné une nouvelle leçon d'opportunisme à leurs adversaires.