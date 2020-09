​Ahmed Bounana réélu président de la Ligue de la région de Rabat-Salé-Kénitra de basketball

Ahmed Bounana a été réélu à l'unanimité pour un second mandat en tant que président de la Ligue de basket-ball de la région Rabat-Salé-Kénitra, lors de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Ligue tenue vendredi soir à Salé.

Lors de cette AGO, présidée par Kamal El Hajhouj et qui a connu la participation de 21 associations et clubs sur les 24 affiliés à la Ligue, les rapports moral et financier au titre des saisons 2018-2019 et 2019-2020 ont été présentés par le directeur exécutif Saïd Bahedi, qui a mis en exergue l'ensemble des activités menées par la Ligue au cours de ces deux saisons.

Dans une allocution de circonstance, M. El Hajhouj, président du comité provisoire chargé de la gestion de la Fédération Royale marocaine de basket-ball, a salué le travail acharné de la Ligue de Rabat-Salé-Kénitra, tout en mettant en avant l'harmonie et la cohésion qui caractérisent les clubs et associations affiliés à cette Ligue.

Selon un communiqué de la Ligue, M. El Hajhouj, a appelé à la poursuite des efforts afin de redorer le blason du basket-ball national, saluant la gestion du bureau de la Ligue, qui comprend un personnel jeune, qualifié et professionnel.

Pour sa part, M. Bounana a évoqué l'ensemble des réalisations des dernières saisons tout en détaillant les contraintes matérielles qui entravent la mise en œuvre des programmes convenus.

Au terme des travaux de l'AGO, les membres ont examiné et approuvé les nominations des comités régionaux, des commissions disciplinaires et du comité d'arbitrage, tout en déterminant le montant des adhésions annuelles.

L'assemblée a également approuvé à l'unanimité l'ordre du jour proposé ainsi que la nouvelle identité visuelle (logo) de la Ligue de basketball de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Plusieurs ligues régionales ont tenu leurs assemblées générales conformément aux nouvelles lois, en vue de préparer l'Assemblée générale élective de la Fédération Royale marocaine de basket-ball.