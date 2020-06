​Ahmed Badahi : Durant cette période de confinement, l'entraînement des sportifs a perdu de son intensité et sa régularité

Le médecin du sport, Ahmed Badahi, jette la lumière, dans un entretien accordé à la MAP, sur les facteurs qui aident les athlètes de haut niveau à éviter une baisse de leurs performances sportives durant le confinement et les mesures qui doivent être prises avant la reprise des entraînements et de la compétition.



Q : Comment un sportif de haut niveau peut-il maintenir sa condition physique durant le confinement?

R : Les exercices de cardio, une alimentation saine, un sommeil de bonne qualité et le renforcement de la masse musculaire permettent au sportif de haut niveau de maintenir ses performances durant le confinement.

Le sportif professionnel, qui cherche à obtenir des performances remarquables lors de compétitions où le niveau de compétitivité est élevé, comme les Jeux olympiques et les Championnats du monde, est généralement accompagné par un staff composé notamment d'un médecin du sport, d'un nutritionniste, d'un masseur et d'un coach mental.



Q : Quels sont les facteurs qui influent sur les performances d'un sportif de haut niveau?

R : La performance de l'athlète dépend de plusieurs facteurs, dont principalement un entraînement régulier et intense plusieurs fois par jour, une nutrition appropriée et équilibrée. Les conditions climatiques (chaleur, humidité, variations d'altitude par rapport au niveau de la mer) peuvent également avoir des effets physiologiques sur les performances de l'athlète.

Durant cette période de confinement, l'entraînement des sportifs a perdu de son intensité et sa régularité, ce qui se traduit par une baisse de la masse musculaire des athlètes et une augmentation de la masse graisseuse souvent au niveau abdominal. Ainsi dans ce cas, la proportion de calories ingérées grâce à la nutrition dépasse le niveau d'exercice physique effectué par l'athlète à domicile.

Le confinement peut également provoquer des troubles du comportement alimentaire chez l'athlète qui s'offre des collations entre les repas principaux, provoquant ainsi un déséquilibre dans le régime alimentaire tracé par son nutritionniste. Ces collations contiennent souvent des sucres, scientifiquement appelés "calories vides".



Q : Quelles sont les mesures qui doivent être prises avant la reprise des entraînements et de la compétition?

R : Les staffs doivent accompagner les athlètes durant cette période de confinement, superviser leurs entraînements et surveiller constamment leur poids. Il est impératif de mesurer la fréquence cardiaque de repos des sportifs. Plus la fréquence cardiaque au repos baisse, plus le sportif dispose d'une bonne condition physique.

Après la période de confinement, les athlètes doivent être soumis à des tests avant d'entamer les entraînements de manière progressive pour éviter le risque de blessures (déchirure musculaire, maux de dos, etc) et mesurer le niveau physique qui dépendra des exercices effectués, du régime alimentaire et de la qualité de sommeil de chaque sportif. A la lumière de ces tests et observations, un programme spécifique d'entraînement est tracé pour chaque athlète afin de retrouver son plus haut niveau physique en prévision des compétitions continentales et mondiales à venir.