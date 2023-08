​Adil Firas : L'exploit des Lionnes de l'Atlas, une illustration du développement significatif du football marocain

La qualification de la sélection marocaine féminine de football pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023, suite à sa victoire, jeudi, contre son homologue colombienne, est "le fruit du travail sérieux et se veut une nouvelle illustration du développement significatif que connaît le football national à tous les niveaux", a souligné le cadre national, Adil Firas.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable technique du club de football féminin "Sporting Club Casablanca" a mis l'accent sur "le grand sérieux dont ont fait montre les Lionnes de l'Atlas, ce qui leur a permis de réaliser cet exploit historique pour le football national".



"Cet exploit important était attendu, même s'il semblait difficile au début, compte tenu du développement footballistique sans précédent que connaît le Royaume grâce à la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure ce domaine et le sport national en général", a-t-il ajouté, soulignant les efforts constants consentis par la Fédération Royale marocaine de football et la Ligue nationale du football féminin.



M. Firas, qui a déjà entraîné plusieurs joueuses de l'équipe nationale féminine, s'est dit fier de voir les joueuses locales, qui ont suivi leur formation au Maroc, constituer aujourd'hui l'ossature de l'équipe nationale, ce qui reflète les grands efforts déployés depuis des années en faveur du développement du football féminin national.



Il a, par ailleurs, appelé à continuer à œuvrer avec sérieux pour hisser le football féminin au plus haut niveau, afin de réaliser davantage d'exploits et de faire rayonner le football national à l'échelle continentale et mondiale.