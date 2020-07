​Achraf Hakimi débarque à l'Inter Milan

L’international marocain AchrafHakimi vient de débarquer à l’Inter Milan en provenance du Real Madrid suite à un transfert record de 40 millions d’euros hors bonus, devenant ainsi l’un des joueurs les plus chers de ce mercato.

Arrivé au Real Madrid à l’âge de 7 ans, l’arrière droit, qui a grandi à Getafe en banlieue de Madrid, a évolué dans toutes les catégories des merengues. Son rêve a été et est toujours d’écrire son nom dans l’histoire du 13 fois champion d'Europe.

Défenseur rapide, doté du sens de l’anticipation et parfait coéquipier grâce à son intelligence tactique, Hakimi a fait des prestations remarquables avant de rejoindre l'équipe des moins de 19 ans du Real Madrid.

L’international marocain a participé à la Ligue de la jeunesse de l'UEFA lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017, atteignant les demi-finales.

Durant cette même saison 2016-17, Hakimi a disputé 28 matchs avec l'équipe du Real Madrid Castilla (équipe B) qui évoluait en troisième division espagnole. Auteur de performances notables, le jeune joueur est souvent appelé par l'entraîneur français Zinédine Zidane pour prendre part aux stages et aux entraînements de l'équipe A du Real Madrid aux côtés des grandes stars madrilènes.

En l’absence de Carvajal pour des problèmes de santé, Hakimi débute le 1er octobre 2017 avec l'équipe première dans un match du championnat espagnol contre l'Espanyol Barcelone. Deux mois plus tard, il marque son premier but avec le Real Madrid au Santiago Bernabeu lors d’une rencontre contre FC Séville qui s’est soldée par une large victoire des Blancs (5-0).

A l’âge de 19 ans, Hakimi devient ainsi le premier footballeur arabe et marocain à jouer et à inscrire un but avec le Real Madrid lors d’un match officiel. Cette même saison, il s’est proclamé champion d’Europe avec l’équipe espagnole et a été désigné parmi les 50 meilleurs jeunes joueurs au monde.

Il participe à la Coupe du monde 2018 avec les Lions de l’Atlas, ce qui a fait de lui le troisième plus jeune joueur de la compétition derrière Daniel Arzani et Kylian Mbappé .

Après la démission de Zidane du Real Madrid en 2018, Hakimi voit ses chances de devenir titulaire s'écrouler et décide d’entamer une nouvelle aventure à la recherche de minutes de jeu pour poursuivre son évolution.

Sa prochaine étape est la Borussia Dortmund où il joue deux saisons sous forme de prêt. Avec l’équipe de la Ruhr, Hakimi a disputé 73 matchs et marqué 12 buts, devenant l’un des joueurs les plus importants de la Bundesliga.

Indispensable dans les schémas tactiques de Lucien Favre, le joueur a terminé cette saison le championnat d’Allemagne en tant que sixième meilleur passeur de la Bundesliga avec 10 passes décisives en 33 matchs.

En fin de prêt, Hakimi a été dans le viseur des plus grandes équipes du continent. Il a décidé de rejoindre l’Inter Milan de Conte pour les 5 prochaines années tout en gardant l’œil sur son rêve de retrouver un jour le Real Madrid.

De même, le club de la capitale espagnole dirigé par Florentino Perez a gardé une option préférentielle de 5 ans sur le défenseur marocain.

Cette clause permet au Real Madrid d'être obligatoirement tenu au courant par l’Inter Milan en cas d'offre d'achat concernant Hakimi, laissant aux Blancs la possibilité d'égaliser ou de surenchérir sur cette dernière.

Le transfert d’Achraf à l’Inter Milan serait une bonne option pour poursuivre sa progression avant de rejoindre le Real Madrid, explique la presse sportive espagnole, faisant savoir que le plan tracé par le club de la capitale espagnole est de récupérer le joueur dans les prochaines années pour occuper le poste de Carvajal.

Tout fait croire que les chemins de Hakimi et du Real Madrid se sont séparés pour se retrouver dans l’avenir.