Accord imminent entre Betis et Sporting Lisbonne pour le transfert de Zouhair Feddal Le Real Betis et le Sporting Club de Portugal, dont le directeur sportif, Hugo Viana, se trouve actuellement à Séville, sont sur le point de conclure le transfert du défenseur marocain Zouhair Feddal au club de Lisbonne en échange de 2,7 millions d'euros, rapporte l'agence de presse espagnole "Efe".

Feddal (30 ans), sous contrat avec le Betis jusqu'en juin 2021, se rendra à Lisbonne la semaine prochaine pour passer un examen médical et signer un contrat de quatre ans, dont les termes ont déjà été convenus avec le Sporting, ajoute "Efe", citant des sources proches des négociations.

Feddal a joué une centaine de matchs en première division espagnole avec le Betis, Alaves et Levante. Il a disputé une saison en Serie A avec Parme.

Il a représenté le Maroc à 14 reprises, plus particulièrement aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Feddal avait rejoint le Betis en 2017 pour 2,5 millions d’euros, en provenance du Deportivo Alavés.