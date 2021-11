​Accord entre la FRMKDA et la Fédération émiratie

Un accord de coopération a été signé, dimanche à Dubaï, entre la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA) et la la Fédération émiratie de la discipline (UAE Karate Federation). Conclu en marge des 25-èmes Championnats du monde de karaté, cet accord vise notamment l'échange d'expertises entre les deux instances sportives dans les domaines techniques et administratifs. Ledit accord a été paraphé par Mohamed Mouktabil, président de la FRMKDA et Nasser Abdel-Razzaq Al-Razouki, vice-président de la Fédération internationale, président des Fédérations asiatique et émiratie de karaté, en présence du président de la Fédération internationale de la discipline, l'Espagnol Antonio Espinós, et d'Ibrahim Al-Gannas, membre du Bureau exécutif de la fédération, président de la Fédération Arabe, ainsi que des présidents des Fédérations prenant part à ces championnats. Le Japon s'est adjugé les 25èmes Championnats du monde de karaté, qui se sont déroulés au complexe sportif Hamdan Bin Mohammed à Dubaï du 16 au 21 novembre, avec la participation de 1.000 karatékas dames et messieurs originaires de 117 pays.