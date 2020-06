​40% du budget alloué par le Fonds Covid-19 entièrement consommés

Le ministère de la Santé a dépensé 800 millions de dirhams, soit 40% du budget qui lui a été alloué par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Covid-19, a indiqué vendredi à Rabat le directeur de la planification et des ressources financières au ministère, Abdelouahab Belmadani.

Lors d'une conférence de presse axée sur le bilan de la gestion du budget dédié au ministère de la Santé à l'heure de l'état d'urgence sanitaire, il a précisé que sur un total de deux milliards de DH, un montant de 300 millions a été consacré aux équipements médicaux et 500 MDH aux médicaments, au matériel et aux tests de dépistage, mettant l'accent sur l'efficacité de la gestion des crédits mis à la disposition du département.

Après avoir rappelé l'accompagnement dont a bénéficié le ministère pour simplifier les procédures et mener à bien les opérations urgentes avec la célérité requise dans un contexte international marqué par la pénurie d'équipements médicaux et une concurrence entre Etats, le directeur a affirmé que le Royaume a pu obtenir des résultats très significatifs sur le plan de l'équipement des hôpitaux.

Il a, à cet égard, mis l'accent sur l'équipement de plus de 1.200 lits de réanimation avec tout le matériel nécessaire, notamment en respirateurs artificiels, l'augmentation de la capacité d'accueil avec environ 1.500 lits supplémentaires ainsi que l'aménagement de plusieurs nouveaux services dans les hôpitaux publics, sachant que 72 hôpitaux ont été dotés d'équipements biomédicaux.

Sur le registre du matériel et des tests de dépistage, 13.000 analyses ont pu être réalisées chaque jour, a-t-il fait observer, précisant qu'il a également été procédé à l'acquisition de 23 scanners et de 40 appareils à rayons x mobiles, à l'équipement de 15 laboratoires, y compris mobiles, en plus d'un deuxième laboratoire mobile en cours de préparation.

Il a, en outre, relevé que le ministère s'est attelé à fournir 1.200.000 tests PCR de dépistage de Covid-19, afin d'augmenter la cadence des tests et dépasser le seuil de 10.000 tests par jour, de fournir 2 millions de tests sérologiques, d'acquérir 1.100 kilogrammes de matière première de la chloroquine et de mettre à disposition six millions de comprimés d'hydroxychloroquine, sans oublier ce qui a été acquis à l'échelle nationale dans le cadre des préparatifs pour la période post-confinement.