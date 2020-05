​ Des professionnels du tourisme examinent les perspectives du secteur dans la région de Tanger après le coronavirus

Des professionnels du tourisme ont examiné, los d'une visioconférence organisée mardi, les perspectives du secteur dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima après la crise du coronavirus.

Initiée en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région et le Conseil régional du tourisme (CRT), les participants se sont arrêtés sur l'impact économique et social de la pandémie sur le secteur au Maroc, notant qu'environ 750.000 personnes sont employées directement par ce secteur qui génère un revenu de plus de 75 MMDH par an.

A cette occasion, la présidente du Conseil régional du tourisme, Rkia Alaoui, a indiqué que la pandémie du coronavirus, qui a débuté au début de l'année, risque de se poursuivre jusqu'à la saison estivale, expliquant que le CRT a élaboré une stratégie en trois axes pour faire face à l'impact de cette pandémie, à savoir la gestion de la crise, l'identification des priorités et le maintien de la réalisation des objectifs à long terme.

S'agissant de la gestion de la crise, Mme Alaoui a fait savoir que le Conseil, en coordination avec les autorités, a œuvré à la sensibilisation des professionnels aux risques de la pandémie, aux moyens de prévention et à la communication avec les acteurs économiques sur l'impact du Covid-19, ainsi que la consécration des valeurs de solidarité et le suivi de la situation des touristes étrangers bloqués au Maroc.

Concernant les priorités, la responsable a rappelé que le comité des CRT a élaboré un programme intégré (promotion, formation, transport, taxes ...) qui a été présenté au ministère du Tourisme, aux autorités et à l'Office national marocain du tourisme (ONMT) aux niveaux régional et national afin de déterminer les perspectives et soutenir le secteur avant la saison estivale.

Afin de faire face aux répercussions de la pandémie, qui a suspendu les activités de l'aviation et du tourisme, il est impératif de revoir l'action du Conseil régional du tourisme pour se focaliser sur les touristes nationaux, a-t-elle mis en avant, expliquant que 65% des touristes marocains ont exprimé leur préférence pour la destination Nord, qui pourrait constituer une alternative pour les professionnels du secteur, étant donné que le total des dépenses des touristes marocains à l'étranger s'élèvent à 20 MMDH par an.

Une campagne de promotion et de communication sera annoncée prochainement dans le but de renforcer l'attrait touristique de cette région, de mettre en avant les mesures prises pour accueillir les touristes nationaux et de mieux faire connaître les différentes provinces et préfectures de la région, a-t-elle mis en exergue, soulignant l'importance d'inciter les Marocains à consommer les produits du pays.

Quant au troisième axe, elle a relevé l'importance de maintenir les objectifs majeurs du schéma touristique régional à moyen et long termes, à savoir la promotion du tourisme de croisière, la création d'une nouvelle génération d'outils pour l'action touristique et le lancement d'un système numérique pour le CRT.

De son côté, le délégué régional du tourisme, Saad Abassi, a fait savoir que le secteur du tourisme dans le monde a été fortement affecté par la baisse des recettes estimée entre 20% et 30%, soit une perte de 300 à 400 milliards de dollars en 2020, relevant également une baisse des différents indicateurs du secteur du tourisme au Maroc en raison de la pandémie, notamment le trafic aérien et les réservations via les agences internationales et les applications électroniques, ce qui a eu des effets négatifs sur les entreprises touristiques et leur capacité d'emploi.

Evoquant les mesures prises par le ministère du Tourisme pour soutenir les agences de voyages, les hôtels et les guides, M. Abassi a estimé que les mesures à court terme devraient se focaliser sur la promotion du tourisme local et la diversification des offres, appelant les Marocains à redécouvrir le charme du Royaume et ses atouts touristiques, en plus de la conjugaison des efforts pour attirer les touristes internationaux après la levée des restrictions de voyage.

Par ailleurs, il a mis l'accent sur la nécessité de restaurer la confiance des consommateurs grâce à l'adoption de mesures préventives et en brisant tout obstacle psychologique lié au voyage après la pandémie.