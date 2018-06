bouillon de culture

Hassan Dahani

Dans le cadre de ses Nuits du Ramadan, la ville d’Essaouira rendra hommage ces 8 et 9 juin à Hassan Dahani, réalisateur qui a eu à son actif, plusieurs courts métrages, avant d’entamer son long métrage «Basta».

Cette cérémonie qui sera notamment marquée par la projection de ce film, devrait être clôturée par une soirée soufie organisée par l'Association des femmes Al Hadra à Essaouira, le journal du Club de la presse de Marrakech et le groupe de psalmodie et de louanges de la ville des vents.





Bertrand Cantat

L'avocat de Bertrand Cantat a déclaré dimanche que le chanteur français, condamné en 2003 pour la mort de l'actrice Marie Trintignant, demandait à être entendu par la justice qui aurait, selon le Journal du dimanche, rouvert l'enquête sur le suicide en 2010 de son ex-épouse Krisztina Rady. Interrogé par l'AFP sur ces informations, Me Antonin Lévy a toutefois assuré ne pas savoir si une enquête sur le suicide de Mme Rady avait été effectivement ouverte. Le chanteur, icône rock des années 90 avec son groupe Noir Désir, a été condamné en 2003 à huit ans d'emprisonnement par la justice lituanienne pour avoir tué sa compagne d'alors, l'actrice Marie Trintignant. Transféré en France, il a été libéré en 2007 après avoir purgé plus de la moitié de sa peine.