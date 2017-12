bouillon de culture

Jimi Hendrix

Un album posthume de la légende américaine du rock Jimi Hendrix, composé de dix morceaux enregistrés quelques mois avant sa mort en 1970, sortira le 9 mars 2018, ont annoncé les héritiers du guitariste de génie. "Both Sides of the Sky" doit être le dernier opus d'une trilogie d'albums posthumes et suivra deux disques déjà sortis en 2010 et 2013.

On retrouvera dessus notamment une reprise du morceau "Woodstock" de Joni Mitchell, un morceau que la Canadienne avait écrit après avoir manqué le célèbre festival de 1969, auquel Jimi Hendrix avait participé. Jimi Hendrix avait enregistré sa version de "Woodstock" avec une autre légende de la guitare: Stephen Stills, du mythique groupe des années 1970, Crosby, Stills, Nash & Young.

Bryan Singer

Le réalisateur américain Bryan Singer, qui a dirigé plusieurs volets de la saga "X-Men", est accusé d'avoir violé, en 2003, un jeune homme mineur à l'époque des faits supposés, qui a assigné en justice le metteur en scène jeudi. En 2014, Bryan Singer avait déjà été attaqué en justice par un aspirant acteur, Michael Egan, qui avait affirmé avoir été agressé sexuellement par le réalisateur, avant de renoncer finalement à son action.

Presque 20 ans plus tôt, en 1997, un figurant de 14 ans l'avait aussi assigné au civil, lui reprochant de l'avoir forcé à prendre une douche nu devant lui. L'adolescent avait également fini par renoncer à son action en justice.

A la faveur de l'affaire Weinstein, qui a déclenché une série d'accusations contre des dizaines de personnalités du monde du divertissement, de la politique, de la musique et des médias, de nouvelles accusations ont visé le metteur en scène de 52 ans.