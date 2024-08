Zone OCDE: La croissance du PIB se poursuit à un rythme constant au T2-2024

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre 2024, au même rythme qu'au trimestre précédent, selon les estimations provisoires de l'Organisation internationale, publiées jeudi.



Alors que le taux de croissance global du PIB de la zone OCDE est resté inchangé au T2-2024, le PIB de la zone G7 a augmenté plus rapidement au T2, de 0,5% contre 0,2% au T1, précise l'OCDE dans un communiqué.



Au Japon, la croissance a augmenté de 0,8% au T2, après une contraction de 0,6% au T1, d'après la même source.

Cette reprise a été tirée par la consommation privée (1% au T2, contre -0,6% au T1) et l'investissement (1,7 %, contre -0,9%), explique-t-on.



La croissance s'est accélérée aux Etats-Unis, passant de 0,4% au T1 à 0,7% au T2, principalement en raison d'une augmentation de la consommation privée (0,6% contre 0,4% au T1), rapporte la MAP.

Elle a légèrement augmenté au Canada (de 0,4% à 0,5%) et est restée inchangée en France (à 0,3%), relève le communiqué.



En revanche, l'économie allemande s'est légèrement contractée (-0,1% au T2 après une croissance de 0,2 % au T1), en raison d'une "baisse, en particulier, de la formation brute de capital fixe en machines et équipements et dans la construction", comme l'a indiqué l'office statistique du pays.



La croissance a aussi légèrement ralenti en Italie et au Royaume-Uni au T2, à 0,2% et 0,6% respectivement, contre 0,3% et 0,7% au T1.

Parmi les autres économies de la zone OCDE pour lesquelles des données sont disponibles, plus de la moitié ont enregistré de moins bons résultats au T2 qu'au T1.



Le Chili a connu une contraction de 0,6% de son économie après une croissance de 2,1% au T1, tandis que le taux de croissance de la Colombie est tombé à 0,1% contre 1,2% au T1. La croissance est devenue négative en Lettonie (-1,1%), en Suède (-0,8%), en Hongrie et en Corée (-0,2% dans les deux pays).



En revanche, les pays de la zone OCDE affichant la plus forte croissance au T2 ont été la Pologne, avec une croissance du PIB de 1,5%, le Costa Rica et l'Irlande (1,2% dans les deux pays) et les Pays-Bas (1%).

En glissement annuel, la croissance du PIB de la zone OCDE a été de 1,8% au T2 2024, en légère hausse par rapport à 1,7% au T1, selon la même source.



Parmi les économies du G7, les Etats-Unis ont enregistré la plus forte croissance au cours des quatre derniers trimestres (3,1%), tandis que le Japon a enregistré la plus forte baisse (-0,8%).