Zohour Alaoui entame son mandat en tant que présidente du CA de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture a annoncé la prise de fonction de Mme Zohour Alaoui, ambassadrice du Royaume du Maroc en Allemagne, en tant que présidente du Conseil d’administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL).



Selon un communiqué de l’organisation onusienne, Mme Alaoui, élue à ce poste de direction au sein de l’UIL en décembre 2025, «apporte une vaste expérience diplomatique et un engagement de longue date en faveur de la coopération multilatérale».



Et d’ajouter que sa prise de fonction en tant que présidente du Conseil d’administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie « marque une nouvelle étape dans la mission de l’UIL visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie en tant que bien commun et moteur de sociétés pacifiques et justes ».



Ambassadrice du Maroc en Allemagne depuis 2019, Mme Zohour Alaoui a occupé des postes de direction prestigieux tout au long de sa carrière, relève l’UNESCO, rappelant que la diplomate a notamment été directrice de la Division des Nations unies et des organisations internationales au ministère marocain des Affaires étrangères, ambassada en Suède et en Lettonie, ainsi que déléguée permanente auprès de l’UNESCO où elle a présidé la 39e session de la Conférence générale de l’UNESCO.



A rappeler que l’élection du Maroc en la personne de Mme Zohour Alaoui à la présidence du Conseil d’administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie pour la période 2026-2028, intervenait à l’unanimité des membres, au terme des travaux de la 21ème réunion du Conseil d’administration de l’UIL, tenue récemment à Hambourg.



Cette session avait également vu l’élection de l’ex-vice-présidente et ministre des Affaires étrangères du Costa Rica, Mme Epsy Campbell Barr, en tant que vice-présidente du Conseil d’administration de cet Institut onusien.