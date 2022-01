Youssef Hannani n’est plus

C’est avec une grande tristesse et une profonde affliction que le personnel du Groupe Al Ittihad Presse, publiant les quotidiens Al Ittihad Al Ichtiraki, Libération et le site Anwar Press, a appris le décès de notre collègue et ami, Youssef Hannani.

Le regretté a rendu l’âme la nuit du mardi 4 janvier suite à une longue maladie. En ces douloureuses circonstances, nous tenons à présenter nos condoléances les plus attristées à la famille et amis de notre cher regretté.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.