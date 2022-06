Youssef Amrani : Le développement de l’Afrique passe inéluctablement par le développement de ses peuples

Le développement de l’Afrique passe inéluctablement par le développement de ses peuples et la réalisation des ambitions humaines d’un continent aux partenariats cohérents, a indiqué mardi à Johannesburg l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani. Intervenant lors d’une conférence organisée sous le thème «Vers la TICAD8 : Faire progresser l'intégration économique de l'Afrique à l'ère de l'après-crise», M. Amrani a rappelé que les choix partenariaux africains président d’une ambition orientée sur le développement humain, comme axe fondateur de toute convergence coopérative sur la scène internationale. Un axe qui, d’après l’ambassadeur, conditionne la cohérence même des démarches africaines par lesquelles les décideurs politiques du continent «s’engagent à faire avancer les agendas d’une Afrique qui fasse rupture avec les manquements d’un passé révolu». Dans ce contexte d'une volonté politique renouvelée à l’endroit d’une coopération internationale axée sur les résultats, M. Amrani a insisté sur toute l’importance de la TICAD qui constitue un mécanisme central, important et clé de l’interaction africaine avec ses partenaires extra-continentaux. Son objectif principal est, en effet, de tracer la voie à des programmes cohérents et intégrés qui favorisent le développement, mais aussi la compréhension entre l’Afrique et le Japon. Abondant dans ce sens, le diplomate marocain a argué que la TICAD «a évolué en gagnant en pertinence, en efficacité et en impact. Nous constatons avec une grande satisfaction qu’il s’agit aujourd’hui d’une plate-forme internationale qui promeut l’appropriation africaine et les valeurs de partenariat à tous les niveaux de convergence entre les parties impliquées». «Il n’en demeure pas moins que les perspectives de l’émergence africaine restent tributaires de l’articulation d’un véritable système d’intégration régional, qui soutient non seulement la complémentarité économique mais également des volontés politiques convergentes engagées à l’unisson pour l’intérêt du continent, et ce en dehors de toutes vues politiciennes et idéologiques», a-t-il plaidé. Au-delà des instruments, c’est des choix avisés et concertés qui doivent constituer les vecteurs premiers de nos démarches communes, a-t-il relevé. Evoquant le message de Sa Majesté le Roi Mohammed VIlors de la Conférence de lancement du Forum africain des investisseurs souverains, M. Amrani a affirmé qu’«il est aujourd’hui temps que l’Afrique puisse s’affirmer, prendre son destin en main et occuper le rang qui lui échoit. La perception du reste du monde de l’Afrique doit évoluer irrémédiablement». Il a soutenu, dans ce sens, qu’«aujourd’hui, l’Union africaine (UA) n’a d’autre choix que de constituer cet espace qui unit les ambitions et met en commun les stratégies. Son rôle est crucial pour exprimer une vision continentale qui rompt avec les approches passées", ajoutant que "l’UA est appelée à être la locomotive d’une Afrique qui va de l’avant, d’une Afrique qui se fait confiance et d’une Afrique qui évolue».