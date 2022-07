Youssef Aïdi assure la coordination des activités des membres de la délégation marocaine participante

La délégation parlementaire marocaine qui s’est rendue à Midrand en Afrique du Sud pour prendre part aux travaux de la 5ème session ordinaire de l’Instance législative du Parlement africain, poursuit sa participation remarquable à ces assises.



C’est à Youssef Aïdi, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers qu’est revenue la mission de coordination des activités déroulées par ladite délégation qui est composée, par ailleurs, d’Abdessamad Hiker, membre du Groupement de la justice et du développement (PJD), Layla Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du PPS et Mohamed Bahnini de l’Union générale des travailleurs (UGT).



Le président du Groupe socialiste a indiqué que les membres de la délégation parlementaire marocaine déploient des activités soutenues à cette occasion en effectuant des consultations avec les autres délégations participantes autour des questions marocaines et africaines et des perspectives d’ouverture et de coopération entre l’ensemble des parties dans l’objectif de favoriser et promouvoir le rayonnement du continent africain et le bien-être de ses populations.



Par ailleurs, la contribution de la délégation marocaine, a-t-il ajouté, ne se focalise pas seulement sur la garantie du rayonnement parlementaire africain mais tend à traduire les engagements du Royaume quant à la consolidation du développement du continent sur laquelle veille le Maroc conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, notamment depuis le retour du Maroc dans le giron africain.



A noter que les membres de la délégation marocaine ont prêté serment, mardi, pour parachever les conditions d’adhésion au Parlement africain de même que le commissaire de l’Union africaine a présenté les lignes du processus électoral des instances du parlement.



Là-dessus, une réunion s’est tenue entre les délégations de la région nord-africaine, précédée de consultations intenses entre la partie marocaine et nombre de délégations des pays de l’Afrique du Nord se rapportant à la coordination de leurs positions et au renforcement de la présence marocaine au sein des instances du Parlement africain.



Rachid Meftah