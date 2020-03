Woody Allen va publier ses mémoires Ronan Farrow scandalisé

Ronan Farrow, fils de Woody Allen, a violemment critiqué mardi l'annonce de la publication prochaine des mémoires du réalisateur américain, annonçant qu'il ne souhaitait pas partager la même maison d'édition que lui et quitterait donc le groupe Hachette.

"Hachette n'a pas procédé à des vérifications quant au contenu de ce livre", a affirmé le fils de Woody Allen, qui a pris ses distances depuis longtemps avec son père. Ronan Farrow a soutenu que l'éditeur n'avait pas contacté sa soeur Dylan pour comparer sa version à celle de son père adoptif, Woody Allen, ce qui est, pour lui, "un manque fou de professionnalisme". Depuis le début du mouvement #MeToo en octobre 2017, Woody Allen a été rattrapé par les accusations d'abus sexuels lancées en 1992 par sa fille adoptive, Dylan Farrow alors âgée de 7 ans. "Cela démontre un manque d'éthique et de compassion pour les victimes d'agressions sexuelles", dénonce M. Farrow. "Déçu" d'avoir appris par la presse cette publication prochaine, Ronan Farrow a ajouté qu'il ne pourrait "pas travailler avec un éditeur qui se conduirait ainsi".

L'éditeur Grand Central Publishing, filiale d'Hachette, avait annoncé lundi, à la surprise générale, avoir acquis les droits des mémoires du metteur en scène new-yorkais et leur publication prochaine, le 7 avril. Selon la maison d'édition, "A propos of Nothing" (à propos de rien), est "un récit exhaustif de la vie de Woody Allen, à la fois personnelle et professionnelle", selon le descriptif publié par Grand Central Publishing.

Après deux enquêtes distinctes de plusieurs mois dans les années 90, le procureur du Connecticut en charge du dossier avait décidé de ne pas inculper le réalisateur. Il avait néanmoins déclaré publiquement toujours soupçonner Woody Allen mais avoir renoncé pour éviter à Dylan le traumatisme d'un procès à spectacle. Soutenue par sa mère adoptive Mia Farrow et son frère Ronan, Dylan Farrow a renouvelé, début 2018, ses accusations, que Woody Allen a toujours réfutées.