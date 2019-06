Woody Allen tournera son nouveau film en Espagne

Retour en Espagne pour Woody Allen ! Onze ans après la sortie de Vicky Cristina Barcelona, qui avait valu un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à Penélope Cruz, le cinéaste new-yorkais posera ses caméras en terre ibérique au mois de juillet, pour les besoins de son 52ème long métrage. Une comédie mâtinée de romance qui n'a pas encore de titre mais se déroulera en marge du Festival de San Sebastian, où un couple d'Américains se laissera happer par sa magie, le charme et la beauté du pays ainsi que la fantaisie des films, selon le synopsis évoqué par Deadline.

Et au vu du casting dévoilé, on peut en déduire que : Christoph Waltz et Gina Gershon (Bound) formeront le couple en question. Louis Garrel sera le talentueux réalisateur français avec lequel cette dernière aura une liaison, tandis que son mari se consolera dans les bras d'Elena Anaya (La Piel que Habito), qui incarnera une Espagnole vivant sur place. Des comédiens auxquels se joindront également Sergi López et Wallace Shawn, de retour devant la caméra de Woody Allen pour la sixième fois de sa carrière, après Manhattan, Radio Days, Ombres et brouillard, Le Sortilège du scorpion de Jade et Melinda et Melinda.

En attendant de connaître le titre et la date de sortie de cet opus, que l'on peut déjà imaginer voir à Cannes en 2020, Un jour de pluie à New York, prochain film de Woody Allen, sortira dans nos salles le 18 septembre. Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law et Rebecca Hall y vivront toute une série de péripéties dans la Grosse Pomme, en l'espace d'un week-end.