Wejdene convie le rappeur Beendo Z sur son nouveau single “Calle ”

Virginie Efira



Disney+ a commandé une nouvelle création française. Intitulée Tout va bien, cette série a été imaginée par Camille De Castelnau, la scénariste du Bureau des légendes.

Les deux premiers épisodes de cette comédie dramatique en huit volets - de 52 minutes chacun - seront réalisés par le créateur de Bureau des légendes, Eric Rochant et les suivants par Xavier Legrand (Jusqu’à la garde), Cathy Verney (Vernon Subutex) et Audrey Estrougo (Suprêmes).

Côté casting, Tout va bien mettra en avant Virginie Efira, mais aussi Nicole Garcia, Sara Giraudeau, Aliocha Schneider, Mehdi Nebbou, Eduardo Noriega, Bernard Le Coq, Angèle Mièle et Yannik Landrein.

La série racontera l’histoire d’une famille confrontée à la maladie grave d’un de ses enfants. La tournage a d'ores et déjà débuté pour une diffusion sur Disney+ d'ici à 2023.



Ezra Miller



Ezra Miller jouera bien dans The Flash. Selon le média The Hollywood Reporter, le comédien, arrêté pour agression et accusé de cambriolage, a échangé cette semaine avec les nouveaux présidents de Warner Bros, Michael De Luca et Pamela Abdy, afin de maintenir la sortie de The Flash, prévue pour juin 2023.

Lors de ce meeting, la star, accompagnée de son agent Scott Metzger, s'est excusée d'avoir donné une mauvaise publicité au film en raison de ses récentes arrestations et a réaffirmé son engagement avec la franchise.

Depuis plusieurs mois, Ezra Miller est fréquemment sur le devant de la scène pour ses déboires judiciaires. En mars dernier, le comédien a été inculpé pour conduite désordonnée, trouble à l'ordre public et harcèlement dans un bar karaoké à Hawaï. La star a aussi été arrêtée par la police de l'État du Vermont pour avoir volé de l'alcool au domicile d'un homme en mai dernier.

Ces multiples inculpations très médiatisées ont nui à l'image du comédien, qui avait jusqu'alors été écarté de tout projet futur impliquant Warner Bros et de DC et privé d'apparition publique pour la promotion des films DC à venir.

Mais, mi-août, Ezra Miller est sorti du silence pour s'excuser de son comportement et annoncer le suivi d'un traitement pour soigner des "problèmes de santé mentale très complexes".

"Je viens de traverser une période de grande crise. [...] Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu effrayer et inquiéter avec mon attitude passée. Je fais le nécessaire pour retrouver un environnement sain et productif", a déclaré Ezra Miller dans un communiqué relayé par Variety.