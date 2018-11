“We the Animals” domine les nominations aux Spirit Awards

Le drame "We the Animals" est ressorti vendredi en tête des nominations aux Spirit Awards, prix américains du cinéma indépendant qui augurent en général de quelques favoris aux Oscars. Le film de Jeremiah Zagar, adapté du roman du même nom de Justin Torres, suit trois jeunes frères: Manny, Joel et Jonah. Ce drame a obtenu cinq nominations et devance la comédie "Eighth Grade", le drame religieux "Sur le chemin de la rédemption" et le thriller - avec Joaquin Phoenix à l'affiche - "A Beautiful Day", forts de quatre nominations chacun. Les nominations ont été annoncées à Hollywood par l'actrice britannique de "Crazy Rich Asians" Gemma Chan.

Les vainqueurs seront annoncés le 23 février, à la veille des Oscars.

Synomsis : Jonah est le cadet d’une fratrie de trois jeunes garçons impétueux et épris de liberté. De milieu modeste, ils vivent à l’écart de la ville avec leurs parents qui s'aiment d’un amour passionnel, violent et imprévisible.

Souvent livrés à eux-mêmes, les deux frères de Jonah grandissent en reproduisant le comportement de leur père alors que Jonah se découvre progressivement une identité différente…