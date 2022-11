Walid Regragui : L'équipe nationale affiche de grandes ambitions pour le Mondial-2022

Le sélectionneur national Walid Regragui a fait part, jeudi, des grandes ambitions des Lions de l'Atlas lors du Mondial-2022 au Qatar. "On veut accomplir quelque chose de grand au Mondial", a indiqué le sélectionneur national dans une brève déclaration diffusée en streaming-live, à l'occasion de l'annonce de la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.



Regragui a souligné qu’"avec le staff, on a beaucoup travaillé sur cette liste qui est la meilleure possible pour défendre les couleurs nationales". "Il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont été importantes", a-t-il ajouté, notant qu'"il y aura beaucoup de déçus et beaucoup d’heureux".



Le sélectionneur national a, par ailleurs, fait savoir qu’il y a une liste de réservistes en cas d’éventuelles blessures parmi la liste des 26. Rappelons que dans le cadre de ses préparatifs à la Coupe du monde Qatar 2022, l'équipe nationale affrontera en match amical son homologue géorgienne le 17 novembre aux Émirats arabes unis.



Lors de la phase finale du Mondial-2022, les Lions de l'Atlas évolueront dans le groupe F, aux côtés de la Belgique, de la Croatie et du Canada.