Ligue Europa: Une finale 100% anglaise

Manchester United et Tottenham s'affronteront dans une finale de la Ligue Europa entièrement anglaise le 21 mai à Bilbao.



L'affiche, attendue après les résultats des matches aller, a été confirmée jeudi par la victoire à domicile des Mancuniens contre l'Athletic Bilbao 4 à 1 (3-0 à l'aller) et celle des Londoniens chez les Norvégiens de Bodoe/Glimt 2 à 0 (3-1 à l'aller).



Elle sera la deuxième finale anglo-anglaise de l'histoire de la Ligue Europa après celle gagnée par Chelsea contre Arsenal en 2019 et elle opposera deux clubs qui n'en seront pas à leur première: Tottenham a déjà joué trois finales (deux titres en 1972 et 1984) et Manchester United deux (un titre en 2017).



Manchester United et Tottenham, qui se suivent aux 15e et 16e places de la Premier League, se sont donné une dernière chance de sauver une saison ratée. L'enjeu est encore rehaussé par le précieux ticket pour la prochaine Ligue des champions offert au vainqueur.

Les Red Devils avaient déjà brisé le rêve des Basques de jouer la finale devant leur public de San Mamés en s'imposant largement à l'extérieur la semaine dernière.



Bien que dominés pendant les trois-quarts du match jeudi, ils ont encore fait exploser l'Athletic, sur la fin, grâce à des buts de Mason Mount (71, 90+1), Casemiro (79) et Höjlund (85). Mikel Jauregizar avait fait vivre un semblant de suspense en ouvrant le score en première mi-temps (31).



A Bodoe, au-delà du cercle polaire, l'équipe-surprise de la compétition n'a jamais pu croire à l'exploit et a fini par craquer dans la dernière demi-heure sur des buts de Dominic Solanke (63) et de Pedro Porro (70).