"Wakanda" enchaîne pour une 4ème semaine à la tête du box-office nord-américain

George Clooney et U2

George Clooney et le groupe de rock irlandais U2 figuraient parmi les personnalités qui ont reçu dimanche les honneurs du Kennedy Center, le prix culturel le plus prestigieux de Washington, en présence de Joe Biden.



Une kyrielle de stars d'Hollywood et le tout-Washington ont également célébré les carrières de la grande chanteuse de soul Gladys Knight, de la cheffe d'orchestre et compositrice d'origine cubaine Tania Leon et de la chanteuse de gospel évangélique Amy Grant, lors de cette soirée de gala dont c'est la 45e édition.



Joe Biden et son épouse Jill, ainsi que la vice-présidente Kamala Harris et son époux Douglas Emhoff, ont assisté à cette prestigieuse soirée dans le grand centre culturel de la capitale américaine, que l'ex-président Donald Trump, très peu populaire dans le monde de la culture américaine, avait boudée pendant tout son mandat.



Une série de célébrités se sont succédé sur la scène du Kennedy Center pour rendre hommage à celles honorées dimanche, qui avaient auparavant participé à une réception privée à la Maison Blanche avec les Biden et quelques invités triés sur le volet, au lendemain d'un dîner d'honneur samedi soir au département d'Etat, en présence du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.



Le show sera diffusé par toutes les grandes chaînes américaines le 28 décembre.