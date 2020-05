Vrai faux entretien avec Jean d’Ormesson

* Doyen de la Faculté de droit de Rabat-Agdal

Fondateur du Cercle marocain des amis de Jean d’Ormesson

Jean d'Ormesson, né le 16 juin 1925 à Paris et mort le 5 décembre 2017, était un écrivain, journaliste et philosophe français, membre de l’Académie française.On me demande quelques fois qu’est-ce que vous avez fait à l’Académie et la réponse est assez claire : presque rien… J’ai fait entrer Marguerite Yourcenar… Je refuse absolument de parler d'accent circonflexe et de virgule à un moment où les écoliers n’apprennent plus à lire et à écrire.Vivre est une catastrophe et c’est un grand bonheur. Merci pour les roses, merci pour les épines. Le monde a toujours été difficile et il faut toujours garder l’espérance. Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance.Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu, de son métier, de son temps.Mourir ne me dérange pas. La mort est la fin et le couronnement de toute vie. Elle fait partie de la vie. Elle est peut-être la vie même. Je suis juste ennuyé par la perspective de ne plus pouvoir savoir ce qui va se passer...Toujours étonné, toujours insatisfait et toujours enchanté. Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. La vie n’est pas une fête perpétuelle.Ne lis pas n’importe quoi. Lis plutôt les grands livres dont tout le monde parle sans les lire. Lis surtout ce qui te plaît. Un bon livre est un livre qui te plaît.