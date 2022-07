Volubilis à l’heure du Festival international des musiques traditionnelles du monde

Le Festival international des musiques traditionnelles du monde de Volubilis, aura lieu du 22 au 25 juillet, à l’initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture). Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation artistique, initiée en partenariat avec le Conseil régional Fès Meknès, se déroule sur le site archéologique de Volubilis et à Meknès. Cet événement s’inscrit dans le cadre des festivals organisés par le ministère dans le cadre de sa stratégie visant à préserver le patrimoine culturel et artistique et à protéger le patrimoine immatériel dans ses différentes manifestations créatives et expressives, selon un communiqué des organisateurs. Organisé en collaboration avec le Conseil préfectoral de Meknès, la commune de Meknès et la commune Mechoir Stinia, ce festival tend à renforcer la créativité artistique et l’ouverture sur les cultures du monde à travers un dialogue artistique. Le Festival international des Musiques traditionnelles du monde de Volubilis fait partie des festivals tels le Festival de Jerash et le Festival de Carthage, et constitue un rendez-vous annuel pour jeter des passerelles entre les passé, présent et futur, et célébrer le patrimoine culturel sous ses diverses formes. Ce festival prévoit la programmation de soirées artistiques animées par des artistes et troupes folkloriques du Maroc et de l’étranger, dont la Côte d’ivoire, le Sénégal, l’Espagne et la France, outre le Maroc. Le Festival international des musiques traditionnelles du monde de Volubilis, vise à mettre en valeur les caractéristiques touristiques, civilisationnelles et historiques des sites et des espaces territoriaux et géographiques de Volubilis, de Zerhoun, et de Meknès