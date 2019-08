Volonté du Maroc de développer ses relations avec la Mauritanie

La cérémonie d'investiture du nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est déroulée, jeudi au Palais des congrès à Nouakchott, en présence du chef du gouvernement.

Saâd Dine El Otmani, qui a été chargé par S.M le Roi Mohammed VI de se rendre en Mauritanie pour assister à cette cérémonie. Il était accompagné de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar.

Après que le président mauritanien élu eut prêté serment, le chef du gouvernement lui a fait part des «salutations et des félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que de sa considération personnelle.

Dans une déclaration à la MAP, Saâd Dine El Otmani a souligné avoir également informé Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de «la volonté du Souverain de développer les relations entre les deux pays et les deux peuples à tous les niveaux».

«Ma présence personnelle à l'investiture du nouveau président mauritanien est une expression de la volonté du gouvernement marocain de développer ces relations à l'avenir», a-t-il soutenu.

Saâd Dine El Otmani a expliqué que dans cette optique, «nous disposons d’un programme chargé de réunions et de communication entre les responsables marocains et mauritaniens», soulignant que «la prochaine étape sera féconde».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans lequel le Souverain l'a félicité pour la confiance placée en lui par le peuple mauritanien frère, «en reconnaissance de la sincérité dont vous avez fait preuve pour servir ses intérêts et pour votre ferme détermination à aller de l’avant sur la voie de la réalisation du développement global, dans le cadre de la sécurité, la quiétude et la justice sociale».

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui a été élu président de la République de Mauritanie après avoir obtenu une majorité de 52% des voix au premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin dernier, a été investi par le chef du Conseil constitutionnel sous les yeux de quelque 5.000 invités et de son prédécesseur, qui en avait fait son dauphin.

«Je jure de remplir mes fonctions en toute impartialité et dans le respect des lois et de la Constitution», a solennellement déclaré cet homme de 62 ans au crâne rasé et à la silhouette ascétique, réputé pour sa discrétion et ses bonnes manières, en prenant la tête d'un pays secoué par de nombreux coups d'Etat de 1978 à 2008.

Se disant «le président de tous» les Mauritaniens, il a rappelé que la sécurité du pays était sa priorité, promettant de «renforcer les capacités de l'armée». Il s'est également engagé à lutter contre les disparités sociales à travers des «programmes de développement ciblant les plus faibles et les couches marginalisées» de la population.

Onze chefs d'Etat africains étaient également présents, dont ceux des pays partenaires de la Mauritanie au sein du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad), engagés à ses côtés dans la lutte contre le jihadisme.

Les Etats-Unis avaient dépêché le conseiller Energie et investissements de Donald Trump, John Deaver Alexander, alors que le secteur mauritanien des hydrocarbures est promis à un bel avenir.

Le président français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu par téléphone lundi avec Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, était représenté par le président de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, le député Jean-Jacques Bridey.