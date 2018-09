Visite de travail de S.M le Roi aux Emirats Arabes Unis

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a assisté, lundi au Palais Al Bahr à Abou Dhabi, au Conseil de Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, dans le cadre de la visite de travail et de fraternité qu’effectue le Souverain à l’Etat des Emirats Arabes Unis frère, et qui coïncide avec la commémoration du centenaire de la naissance de feu Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane, indique un communiqué du Cabinet Royal dont voici la traduction:

«Dans le cadre de la visite de travail et de fraternité qu’effectue Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l’Etat des Emirats Arabes Unis frère, et qui coïncide avec la commémoration du centenaire de la naissance de feu Son Altesse Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane, que Dieu ait son âme, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a assisté, lundi 10 septembre 2018, à un Conseil de Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, au Palais Al Bahr à Abou Dhabi, qui a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, dont Leurs Altesses les Chioukhs membres de la famille, les membres du gouvernement, les notables et éminentes personnalités de la société émiratie.

Par la suite, une réunion élargie s’est tenue sous la présidence de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, et Son frère Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, en présence, du côté émirati, de SA Cheikh Seif Ben Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, SA Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre, ministre des Affaires de la Présidence et SA Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et, du côté marocain, de MM. Fouad Ali El Himma, Conseiller de SM le Roi, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, et Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc à Abou Dhabi.

Sa Majesté le Roi a eu ensuite des entretiens en tête-à-tête, pendant environ une heure, avec Son frère SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, portant notamment sur les moyens et mécanismes pratiques à même de favoriser la poursuite et la consolidation de l'action commune, en vue de hisser les excellentes relations existant entre les deux pays et en faire un modèle de coopération bilatérale, concrète et efficiente.

Les deux parties ont également examiné différentes questions d’actualité régionales et internationales, insistant particulièrement sur les modalités de coopération pour consolider la sécurité et la stabilité.

Dans le même cadre, il a été procédé à des concertations sur la situation en Libye sœur. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des liens de fraternité sincère, de loyauté permanente et de considération mutuelle qui unissent, de tous temps, les deux familles sœurs, et des relations de solidarité agissante et de coopération fructueuse existant entre les deux pays.

Cette rencontre s'inscrit également dans la lignée des consultations permanentes et de la coordination étroite entre les dirigeants des deux pays, en concrétisation de leur ferme volonté de consolider ces relations privilégiées, dans tous les domaines de coopération au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères».