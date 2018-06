Visite à Rabat de Maya Fernández Allende : Mohamed Benabdelkader s’entretient avec la présidente de la Chambre chilienne des députés

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec la présidente de la Chambre des députés de la République du Chili, Maya Fernández Allende, axés sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays.

Cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant l'excellence et la solidité des relations de coopération dans le domaine économique et politique, ainsi que la stabilité et le développement des institutions des deux pays qui prédisposent le Maroc et le Chili à jouer des rôles de premiers plans au niveau de la coopération multilatérale, a indiqué Mohamed Benabdelkader dans une déclaration à la MAP.

Le ministre a souligné qu'environ 5 millions de Marocains parlent l'espagnol ce qui fait du Royaume «le seul pays arabe capable de jouer le rôle de passerelle entre le monde arabe, l’Afrique et l’Amérique latine».

Dans cette optique, a-t-il ajouté, le Maroc et le Chili planchent sur plusieurs projets, engagent un dialogue permanent au niveau des institutions législatives et multiplient les contacts entre les acteurs politiques des deux pays, notant que ces entretiens ont été l'occasion de réaffirmer la détermination et la volonté commune de renforcer et de préserver ces relations de coopération.

De son côté, Maya Fernández Allende a souligné l'importance de consolider les relations séculaires liant les peuples marocain et chilien et de maintenir un dialogue permanent entre les institutions législatives des deux pays.