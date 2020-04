Virus de toutes les contradictions

Jamais aucune maladie n’a posé autant de contradictions

Jamais aucun virus n’a atteint autant de célébrité et d’incompréhension

Ce qu’on récolte le jour est balayé la nuit par d’autres informations

Elles fusent de tous les coins du globe comme un matraquage et une intention



Une guerre sur tous les fronts où les généraux dans la confusion

Ne savent plus où donner de la tête, arrêter ou pas cette représentation

Initiée pour d’autres objectifs mais la maîtrise de l’action

Est si difficile que la chose a pris une tournure et pose question

Fallait-il monter dans le ring maintenant ou après mûre réflexion

Pour imposer son hégémonie au prix de mort et d’appréhension

De milliards d’êtres confinés attendant la sentence et la condamnation



Les rings se multiplient et les courses effrénées vers la domination

Du marché mondial sont les nerfs de cette guerre et cette malédiction

Médecins, infirmiers, forces de sécurité avec leur sens d’abnégation

Luttent jour et nuit au péril de leur vie pour l’éradication

Du fléau naturel ou artificiel et réduire sa propagation



Le monde restera figé tant qu’il n’y a pas de vraies médications

Politiques, économistes et intérêts reprendront les rênes des nations

Un challenge à risquer, s'imposera car les menaces en succession

Seront une devise de l’avenir de l’humanité en proie à la consommation



L’esquisse d’une terre-nation se dessine à l’horizon, c’est mon opinion

La guerre sous toutes ses formes sera fratricide et sans passion

A moins qu’une intervention divine vienne comme une option

Pour restaurer ce que l’Homme méchant a déréglé par son insatisfaction



Mais l’après-Covid révèlera quelques bribes des intentions

L’enjeu est plus que jamais comme un soleil qui fait injonction

Aux autres planètes d’obéir à sa seule volonté sans contradictions.