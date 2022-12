Violences faites aux femmes: La HACA s’engage en faveur de la promotion du rôle de la société civile

Dans le cadre de la décentralisation de ses activités, la Haute autorité de la communication audiovisuelle -HACA- a réuni le 2 décembre 2022 à Agadir, les représentants d’une vingtaine d’organisations de la société civile de la région, dans le cadre d’un atelier de réflexion et de croisement des expériences en matière de communication avec les médias sur la question des violences faites aux femmes.



Lors de sa communication inaugurale de cet atelier thématique qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de l’instance de régulation au titre de la Déclaration de Marrakech pour la lutte contre les violences faites aux femmes initiée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Mme Latifa Akharbach, présidente de la HACA, a affirmé que «les organisations de la société civile ne sont pas seulement des sources d’information de proximité pour les journalistes sur la question des violences faites aux femmes, mais elles sont également des acteurs essentiels dans la dynamique globale de mobilisation pour la consécration de la culture de l’égalité et de la non-violence. La lutte contre le fléau de la violence basée sur le genre passe forcément par la promotion d’un traitement médiatique expert, pluraliste et éthique de cette problématique sociale fort complexe ».



Les travaux de cet atelier interactif ont permis aux participants de mener une réflexion critique commune sur de nombreuses dimensions de la problématique dont notamment : le développement des bonnes pratiques de communication publique sur la question des violences faites aux femmes, la promotion des interactions entre les médias et la société civile, la contribution de la régulation des médias à la promotion du traitement médiatique de la question de la violence faite aux femmes ou encore les nouveaux enjeux de la lutte contre ce fléau dans le contexte de la communication numérique .



Organisé également dans le cadre de la contribution de la HACA à la campagne mondiale «16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre» organisée par l’ONU Femmes, cet événement a été marqué par la participation des membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle et du directeur général de la HACA, Benaissa Asloun, qui a modéré les échanges fort riches et instructifs de l’atelier.