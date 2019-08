Vingt ans après le succès de “Clandestino”, Manu Chao sort trois inédits

Plus de vingt ans après avoir fait chanter et danser des millions de gens, le chanteur français Manu Chao ressort vendredi son premier album "Clandestino", avec trois inédits dont une reprise de la chanson-titre en duo avec la Trinidadienne Calypso Rose. La réédition de cet album, qui a marqué une génération avant de s'écouler à des millions d'exemplaires à travers le monde, a été annoncée par le label Because.

Mélange de reggae, rock, raï, samba, empreint de musiques latines, "Clandestino", composé en 1998, est considéré comme un hommage aux populations déplacées, un sujet toujours d'actualité. La nouvelle sortie de cet album s'accompagne d'une nouvelle version, au rythme plus chaloupé et aux accents reggae du tube "Clandestino".

Ultra-discret, le chanteur-musicien-voyageur insaisissable (il ne donne pas d'interviews à l'occasion de cette sortie) est en duo avec la doyenne de la calypso, la bien nommée Calypso Rose, 79 ans, dont il a soutenu l'album "Far from Home".La chanteuse a ajouté de nouvelles paroles sur ce titre, évoquant la situation des migrants prenant la mer pour rejoindre l'Europe. Ce sujet parcourt également "Bloody Bloody Border", deuxième inédit de l'album interprété en anglais, qui évoque les conditions de vie dans les camps de migrants en Arizona (Sud-ouest des Etats-Unis).

Enfin, le troisième titre "Roadies Rules", accompagné de cuivres, est tiré des séances de "Clandestino" et a été retravaillé par les deux artisans sonores de l'album, Manu Chao et Renaud Letang, souligne le label, qualifiant l'ensemble de "blues autobiographique sur une pulsion suicidaire sur une route au milieu de nulle part".