Victime d’une longue injustice, Robert De Niro va enfin être récompensé

Les vedettes du cinéma sont nombreuses à avoir leur étoile sur le très célèbre Hollywood Boulevard, et malgré sa carrière, son statut et ses nombreux rôles inoubliables sous la direction des plus grands réalisateurs, Robert De Niro n’avait toujours pas le droit à cet honneur.

L’infamie sera cependant réparée l’année prochaine puisque Robert De Niro va enfin voir son nom apposé au centre d’une étoile sur le fameux trottoir.

La Chambre de commerce d’Hollywood, qui est l’institution en charge de sélectionner les heureux lauréats, a annoncé que l’acteur de Raging Bull allait recevoir cet hommage.

Il n’est pas la seule personnalité concernée pour une étoile en 2019 puisque Daniel Craig et Anne Hathaway vont également rejoindre les rangs des célébrités présentes sur Hollywood Boulevard. Ils seront accompagnés par le réalisateur Guillermo Del Toro, l’acteur Alan Arkin et la comédienne d’origine kényane Lupita Nyong’o.

Côté musique, Pink, Cypress Hill, Michael Bublé et Faith Hill vont également recevoir cet honneur.

Si les cérémonies vont se dérouler en 2019, on ignore cependant encore la date exacte à laquelle toutes ces personnalités vont venir inaugurer leur étoile.

Donald Trump, dont l'étoile avait été saccagée, va sûrement ruminer face à l'arrivée de son nouvel ennemi.

Ne lui en déplaise, cet hommage est pour le moins logique.