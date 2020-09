Vers un confinement des zones les plus touchées à Madrid

La région de Madrid, épicentre du rebond de l'épidémie de Covid-19 en Espagne, a annoncé mercredi qu'elle envisageait de confiner les zones de la ville ou de la région enregistrant la plus forte hausse du nombre de cas de Covid-19. Antonio Zapatero, numéro deux des autorités régionales de Madrid en matière de santé, a évoqué devant la presse un "confinement par zones de santé" -- dont dépend chaque patient dans son quartier ou sa ville -- "ayant la plus grande incidence" de nouveaux cas par rapport à leur population. Ces "restrictions au niveau des rassemblements de personnes et aussi de la mobilité" seront annoncées "d'ici à la fin de la semaine", a-t-il ajouté. "L'incidence la plus forte est toujours actuellement dans le sud de Madrid", a ajouté M. Zapatero.

Plusieurs quartiers modestes du sud de la capitale espagnole et villes des alentours ont enregistré ces deux dernières semaines un nombre de cas dépassant les 700 pour 100.000 habitants. Le quartier de Puente de Vallecas à Madrid dépasse même les 1.000. A titre de comparaison, l'incidence au niveau national, déjà l'une des plus élevées d'Europe, est d'environ 280 pour 100.000 habitants, contre un peu plus de 160 en France par exemple.

Les habitants des zones les plus affectées dans le sud de la région ont été appelés depuis le mois d'août à ne sortir de chez eux que pour des raisons de première nécessité, ce qui n'a pas empêché l'épidémie de progresser de manière galopante.

L'Espagne, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, a dépassé récemment la barre des 600.000 cas et des 30.000 morts. Dans la région de Madrid, 21% des lits des hôpitaux sont déjà occupés par des patients atteints du Covid, soit plus du double de la moyenne nationale, qui est de 8,5%.