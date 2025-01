Vers la présentation d'une version revisitée de la pièce "Al Harraz"

Vernissage



Le vernissage de l'exposition "A mille chants du naufrage & Alchimie" de l’artiste peintre et écrivain marocain, Mohamed Hmoudane, s’est tenu récemment, à la galerie d’art contemporain Mohamed Drissi de Tanger.

L’exposition, organisée en partenariat avec la délégation régionale de la culture, l’Institut Français de Tanger et l’ambassade de France au Maroc, se poursuit jusqu’au 2 février et présente deux séries de tableaux inspirées d’une matérialité oscillant entre l’organique et le minéral, traduisant un retour à la terre dans une alchimie visuelle singulière.

Reconnu pour sa plume incisive et ses œuvres marquées par l’exil, la révolte et l’amour, Mohamed Hmoudane, poète, peintre et traducteur, propose dans cette exposition une immersion où sa peinture et ses textes poétiques dialoguent et se mêlent en harmonie.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Hmoudane a souligné avoir répondu à l’invitation de la délégation régionale de la culture pour présenter deux séries de tableaux, dont l’une avait été précédemment exposée à Rabat, ajoutant que les deux séries "A mille chants du naufrage" et "Alchimie", n’ont pas été exposées séparément, mais les tableaux ont été entremêlés pour mettre en lumière une certaine continuité entre les œuvres.

L’artiste a également expliqué que la série "A mille chants du naufrage" cherche à retracer l’histoire de l’humanité depuis ses origines, en associant une dimension scientifique à une approche mythologique, notamment en s’inspirant des grands mythes fondateurs, notant que cette série se veut "un dialogue entre l’immensité céleste et cosmique et les aspects quotidiens, voire triviaux de l’existence".

Quant à "Alchimie", Mohamed Hmoudane a indiqué qu’elle explore des thématiques similaires, mais avec une approche plus introspective, ajoutant que cette série interroge l’être humain dans son rapport à lui-même et au monde.