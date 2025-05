11ème Festival international du théâtre de Marrakech : La pièce "Lalla Ghzala" séduit le public

INSMAC



L'Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques (INSMAC) sera ouvert à compter de la rentrée universitaire 2025-2026, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et ce dans le cadre de sa stratégie de développement de l’enseignement artistique, de promotion de la créativité et de soutien aux industries culturelles et créatives.

Etabli sur une superficie de plus de 9000 m², au cœur de la capitale, à proximité immédiate du Théâtre Mohammed V de Rabat, l’INSMAC constitue la première institution universitaire de ce type au Maroc, a indiqué un communiqué du ministère, notant qu'il ambitionne de devenir un pôle d’excellence en matière de formation académique et de recherche dans les domaines de la musique et des arts chorégraphiques.

Ce nouvel établissement qui s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de valorisation de l’enseignement artistique, a pour objectif de former une nouvelle génération d’artistes, de pédagogues et de professionnels créatifs, aptes à répondre aux exigences du marché culturel, tant au niveau national qu’international.

Il délivre des diplômes selon le système LMD (Licence, Master, Doctorat) et offre des enseignements à la fois pratiques et théoriques : cours techniques pour les musiciens et chorégraphes, matières transversales, ainsi qu’une formation générale ouverte sur les enjeux contemporains du secteur culturel, relève la même source.

Les inscriptions débuteront après les résultats du baccalauréat de juillet 2025.