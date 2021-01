Vers la création d’ un noyau universitaire à Chichaoua

Une convention de partenariat portant sur la création d’un noyau universitaire dans la province de Chichaoua a été signée, mardi, entre l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech et le Conseil provincial de Chichaoua. Signée par le président du Conseil provincial, Said El Mouhajiri, et le président de l’UCA, Moulay Hassan Hbid, en présence du gouverneur de la province de Chichaoua, Bouabid El Guerrab, en marge de la session ordinaire du conseil provincial au titre du mois de janvier courant, cette convention vise à élargir l’offre de l’enseignement supérieur dans la province à travers la création de structures et filières universitaires au profit des étudiants. En vertu de cet accord, les deux parties œuvreront à définir les différentes étapes techniques (acquisition du foncier du projet) et organisationnelles (nature de la structure universitaire et les spécialités scientifiques) dans la perspective de l’élargissement de l'offre de l'enseignement supérieur dans la province et la consécration du rôle de l’université dans la promotion de la formation, la recherche scientifique et son ouverture sur son environnement. Cette session ordinaire du conseil provincial de Chichaoua a été marquée par l’examen de la question de l’acquisition du foncier (20 hectares) dédié au projet de création dudit noyau universitaire dans la ville de Chichaoua. Les membres du conseil ont également approuvé une convention relative à la création du Groupement des collectivités territoriales "Chichaoua Environnement" pour la gestion du secteur des déchets ménagers solides et leur traitement, ainsi qu’une convention de partenariat pour la construction d’un pont sur Oued Seksaoua, signée entre le conseil provincial et la commune Lalla Aziza. Cette session a été aussi marquée par l’approbation d’une convention relative aux frais d’adhésion à l’Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP), signée entre cette association et le conseil provincial de Chichaoua, ainsi que la présentation d’un exposé sur l’évaluation de la gestion du transport scolaire au titre de l’année scolaire 2019-