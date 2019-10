Vers l'ouverture d'une ambassade cubaine à Rabat

L'ambassadeur non résident de Cuba au Maroc, Elio Rodriguez Perdomo, a vanté l'évolution des liens de coopération bilatérale depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

"Toutes les conditions sont réunies pour aller de l'avant dans les relations bilatérales avec l'ouverture d'une ambassade cubaine à Rabat qui devra représenter un pas important", a déclaré le diplomate lors d'un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Cité dans un communiqué de la Chambre, Elio Rodriguez Perdomo a mis l'accent sur la place de choix qu'occupe le Royaume à l'échelle régionale et internationale, appelant à des initiatives communes en direction notamment du continent africain.

Tout en soulignant l'ambition de l'institution législative cubaine de coopérer plus étroitement avec la Chambre des représentants, l'ambassadeur a invité Habib El Malki à effectuer une visite de travail à Cuba en vue d'examiner les moyens d'impulser la coopération bilatérale.

Le président de la Chambre des représentants a de son côté rappelé la détermination de S.M le Roi Mohammed VI de raffermir davantage la coopération Sud-Sud comme en témoignent les projets de développement dont le Souverain a donné le coup d'envoi dans plusieurs pays d'Afrique.

Relevant l'importance dans ce sens d'une coopération triangulaire accrue entre Cuba, le Maroc et l'Afrique, Habib El Malki a affirmé l'engagement du Royaume à donner un nouvel élan à la coopération entre les deux institutions législatives.

Il a plaidé à cet égard en faveur de l'institutionnalisation des relations entre les Parlements des deux pays par la signature d'un accord de coopération y afférent, tout en œuvrant pour des concertations intenses et l'échange de visites entre les membres des institutions législatives.