Vers l'élaboration d'une version électronique des contenus

Les responsables chargés de la gestion de la Bibliothèque Abdallah Guennoun de Tanger se pencheront, dans le cadre d'une convention multipartite, sur la valorisation des contenus de la bibliothèque à travers l'élaboration à l'avenir d'une version électronique de ces contenus.



Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un accord de partenariat liant la direction régionale du département de la Culture, la Fondation Abdallah Guennoun pour la culture et la recherche scientifique et le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, visant à soutenir la réhabilitation et l'équipement de la Bibliothèque Abdallah Guennoun de Tanger, qui constitue l'un des espaces culturels les plus importants de la ville du Détroit, et ce afin de faire du patrimoine culturel matériel et immatériel de la ville un levier de développement économique et financier, étant donné que l'action culturelle fait partie intégrante du développement global.



Ce projet, qui nécessitera une enveloppe budgétaire globale d'environ 6,157 millions de dirhams (MDH), dont 4,767 MDH destinés aux travaux de réhabilitation et 1,390 MDH pour l'équipement de la bibliothèque, vise à mettre en œuvre les recommandations des assises régionales de la culture, tenues à Tanger, et à restaurer et réhabiliter la bibliothèque comme un phare intellectuel de référence, qui comporte des milliers de manuscrits rares et de livres inédits, en plus d'assurer la pérennité de la gestion, développer une version électronique des contenus de la bibliothèque, et de garantir la sauvegarde des espaces concernés.



En vertu de cet accord, la direction régionale de la culture s'engage à établir une fiche technique détaillée sur la réhabilitation et l'équipement de la Bibliothèque Abdallah Guennoun et à assurer le suivi de l'exécution des travaux jusqu'à leur achèvement, selon les normes adoptées par le ministère de la Culture, tandis que le conseil régional est tenu d'acquérir tous les équipements liés au projet et de réaliser tous les travaux.



Créée en 1985, la Bibliothèque Abdallah Guennoun est constituée en grande partie de collections de l'éminent théologien, historien, poète et écrivain tangérois, Si Abdallah Guennoun, qui a fait don de sa bibliothèque personnelle à la ville de Tanger pour la promotion de la culture. Elle comporte notamment un nombre important d’ouvrages rares, parfois uniques, de manuscrits et d'imprimés, ainsi que des documents précieux.