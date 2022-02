Vernissage de la 3ème exposition collective des lauréats de l'INBA de Tétouan

Cérémonie

L’Union marocain des cultures locales organise, ce samedi à 15h00 à l’hôtel, Hajar à Mohammédia, une cérémonie de signature de l’ouvrage « El Hassan Mokhtabir…parcours d’un agent d’autorité (D’un footballeur à l’organisation clandestine armée) », de son auteur El Mustapha El Idrissi. Cette rencontre, modérée par Chafik Ezkari, verra la présence d’El Hassan Mokhtabir, du plasticien Abdellah Belabbas, ainsi que de Mohamed Khafifi, Abdelilah Rabhi, Abdelaziz Kokas et Hamid Mesbahi.



Parution

Le dernier essai historique de Zakya Daoud, "Du sang et de la mémoire. Vie et mort des musulmans d'Espagne", vient de paraître aux éditions "La Croisée des Chemins". Journaliste et écrivaine, Zakya Daoud fut rédactrice en chef de la revue Lamalif (de 1966 à 1988). Elle est auteure de nombreux essais sur l’histoire dont "La diaspora marocaine en Europe" et "Le Détroit de Gibraltar".



Débat

La Fondation Al Mada-Villa des arts de Rabat organise", le 2 mars à 18h00, une discussion/débat autour du thème "Médiations et droits culturels : quels jeux de rebond pour tenter de mieux faire culture ensemble?" avec Danielle Pailler, directrice de l’AUF Maghreb, chercheur-acteur en management culturel et docteur en sciences humaines et sociales. Suite à la sortie du livre "Participation et médiation: nouveaux regards pour de nouveaux enjeux", Danielle Pailler propose une conférence participative pour interroger le rôle des différentes formes de médiation qui peuvent être mobilisées pour mieux faire culture commune.



Rencontre littéraire

L’Institut français de Casablanca organise, le 25 février à 19h30, une rencontre littéraire avec l'auteure Leïla Slimani, lauréate du prix Goncourt en 2016, pour échanger au sujet de la littérature et de l’écriture de son dernier roman "Regardez-nous danser". Cette rencontre, qui sera également retransmise en direct sur la page Facebook de l’Institut français de Casablanca, sera suivie d’une séance de dédicace. "Regardez-nous danser" (Gallimard) est le deuxième volet de la saga familiale de Slimani "Le pays des autres". Pour plus de renseignements contacter l'adresse e-mail mediatheque-casablanca@ifmaroc.com.