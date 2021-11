Vernissage de l’ exposition "créativité et mélanges" à Salé

Le vernissage de l’exposition "créativité et mélanges", des artistes Aziz Sayed, Rabia El Glaoui et Pascal François a eu lieu jeudi à la galerie "Artisania" du complexe artisanal "Oulja" à Salé.



Cette exposition, dont les activités se poursuivront jusqu’au 30 novembre, met en lumière des œuvres de ces trois grands peintres, permettant ainsi à cet espace artistique de reprendre ses activités dans le cadre de son programme annuel diversifié, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Les artistes participant à cette exposition tripartite ont fait preuve d’excellence et d’exclusivité durant leur parcours artistique, précise le communiqué, tout en soulignant que "l’artiste talentueux Aziz Sayed est l’une des figures les plus marquantes du paysage plastique marocain, et qui a bien su s'imposer et imposer son art à partir de ses expositions distinguées, allant de sa première exposition datée de 1973 jusqu’à sa toute récente, ayant eu lieu à la Villa des arts à Casablanca".



Ainsi, l’artiste Aziz Sayed tient à ajouter, à chaque exposition ou contribution artistique une touche permettant d’enrichir le paysage artistique marocain à travers le corps humain, ajoute la même source, en mettant en avant la spécificité des expositions de cet artiste qui "portent des titres philosophiques profonds en termes de sémantique".



L'artiste Rabia El Glaoui, a choisi, quant à elle, de travailler dans ses créations artistiques sur le patrimoine marocain authentique, tant le caftan est fortement présent dans les œuvres de cette artiste talentueuse, qui s'intéresse à la recherche et l'exploration de la civilisation profonde et riche du Maroc, pour produire des peintures belles et magnifiques, ajoute le communiqué.



Le Français Pascal François, résidant à Casablanca depuis 2017, combine formation et sculpture dans ses travaux artistiques, à Mediouna, où il crée de la beauté dans ses plus belles manifestations artistiques dans l'exposition".



Cette exposition est "un rendez-vous avec l'art, la créativité et la beauté", poursuit le communiqué. Lorsque les trois artistes se rencontrent dans la galerie Artesania, le plaisir visuel est garanti, ainsi que la discussion esthétique et artistique distinguée est présente, conclut la même source.