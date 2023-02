Le vernissage de l’exposition "Rétrospective: art et spiritualité" d’Ahmed Jarid, qui se veut un tracé du parcours de l’artiste, a eu lieu, jeudi soir à la villa des arts de Casablanca.



Comprenant une centaine de toiles, cette exposition qui se poursuit jusqu'au 29 avril, reste fidèle au style de l’artiste en utilisant surtout les pigments végétaux et minéraux, la poudre de marbre, le brou de noix, l’écorce de grenade, le thé et le café. Ahmed Jarid étant connu pour sa préférence de tout ce qui est naturel et son éloignement des produits chimiques dans ses œuvres.



Les œuvres, confectionnées à l'aide de matériaux permettant de donner plus d’effets au travail de l'artiste, attirent par la domination de la blancheur et de la transparence, ce qui traduit la quête d'Ahmed Jarid à la spiritualité et à l’aspect mystique.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, l’artiste a souligné que l’exposition rétrospective se veut un bilan ou un tracé de son parcours qui a commencé il y a 40 ans, rappelant que son parcours a débuté avec l'étape noire en passant par la période blanche jusqu’à la période de la figuration.



Et de poursuivre qu’il y a presque cent toiles exposées avec des techniques différentes mais dans la plupart des cas ce sont des techniques mixtes, notant qu’il a utilisé des minéraux, la poudre de marbre, des jus, le thé et le café.



L’artiste Ahmed Jarid a confié que ces matériaux lui conviennent dans la mesure où ils lui permettent d’avoir plus d’effets que la craie.



Evoquant la thématique de l’exposition, il a souligné qu’il reste constant et fidèle à son style marqué par l’intérêt porté à l’expérience mystique et à tout ce qui est en rapport avec la dimension spirituelle, expliquant que ceci explique la forte présence de la blancheur et de la transparence dans ses œuvres.



Les œuvres, a tenu à préciser l’artiste, reflètent les intérieurs plus que le paysage dans la mesure où les deux périodes noire et blanche sont anti-narratives ne racontant ni histoire, ni anecdote mais riches en matières et en sens politique.



De son côté, Anis El Rafii, écrivain et romancier, a souligné, dans une déclaration similaire, que cette exposition rétrospective organisée par l’artiste et intellectuel Ahmed Jarid est un moment intellectuel crucial dans son parcours artistique et créatif et dans la scène plasticienne marocaine, expliquant que l’artiste est connu et reconnu pour son style artistique particulier.



L’exposition est très importante vu que l’expérience de l’artiste est arrivée à maturité avec un rayonnement tant au niveau national que dans le monde arabe, a-t-il ajouté, relevant que cette exposition présente, aux adeptes de l’artiste et aux amoureux des arts plastiques en général, toutes les expériences d’Ahmed Jarid.



Ahmed Jarid, artiste de renom des arts plastiques au Maroc et dans le monde arabe, est toujours en quête de l'aspect spirituel et de terres fertiles à explorer dans ses oeuvres, a-t-il relevé.



Né en 1954 à Casablanca, Ahmed Jarid a exercé dans l’enseignement en tant que professeur de psychopédagogie, puis de philosophie, avant de rejoindre l’école des Beaux-Arts de Casablanca, dans le but de donner des cours de philosophie de l’art.



En 1988, il est nommé conseiller artistique du ministre de la Culture et de la Communication, puis, quelques années plus tard, Jarid atteint le poste de directeur du cabinet du ministre de la Culture, mais sans pour autant oublier sa vocation d’artiste, puisque ses expositions se sont multipliées aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.



Son ambition ne connaît pas de limite, car Ahmed Jarid se consacre à la promotion de l’art et de la culture au Maroc en fondant, en 1997, le Village des Ateliers d’Artiste, puis la grande exposition nationale des arts plastiques en 2004. Ahmed Jarid a, également, réalisé plusieurs ateliers au cours de grandes manifestations culturelles, ainsi que des colloques et des séminaires, comme il a collaboré par ses écrits dans différents livres d’art.